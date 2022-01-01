"التربية" تطلق مسابقة الشهيدة الإعلامية "شيرين أبو عاقلة" للصحفي الصغير

رام الله/سما/

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس؛ إطلاق الوزارة مسابقة سنوية تحمل اسم الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة للصحفي الصغير، والتي ستمنح لطلبة المدارس الذين أنجزوا أعمالا استثنائية في مجال التحقيق الصحفي طبقا لمحددات ومعايير سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وبينت الوزارة، وفق بيان لها، أن استحداث الجائزة يأتي تكريما لأيقونة فلسطينية إعلامية تواجدت دوما في قلب الحدث، منوهة إلى أنه ستتم متابعة إطلاق الجائزة مطلع العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك بحضور كل من: وزراء الاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وحشد من ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والوطنية، بالإضافة إلى حشد من أسرة الوزارة والميدان التربوي.