بطريركية الروم الكاثوليك تستنكر اغتيال ابو عاقلة وتطالب بملاحقة قتلتها أمام المحاكم الدولية

بيروت/سما/

استنكر المكتب الاعلامي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، اليوم الخميس، اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقال المكتب في بيان: "تلقّينا ببالغ الأسى والحزن خبر استشهاد الابنة الروحيّة للطائفة شيرين أبو عاقلة أثناء تأديتها لواجبها المهني بتغطية أحداث اجتياح جيش الكيان الإسرائيلي لمخيم جنين. إنّها خسارة لا تعوّض وهي تعدٍّ خطير على مبادئ القانون الدوليّ وعلى حرية الصحافة والإعلام وعلى كلّ المبادئ الأخلاقيّة".

وأضاف، "ندين بأشدّ العبارات عمليّة القتل هذه ونطالب بملاحقة قتلتها والاقتصاص منهم أمام المحاكم الدوليّة. إنّ دماء البطلة شيرين لم ولن تذهب هدرًا إذ إنّها أيقظت العالم الغافل عن الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ وشكّلت إدانة للمحتلّ المغتصب للأرض."