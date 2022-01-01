  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المصورين العرب- فلسطين يدين اغتيال ابو عاقلة وإصابة السمودي

الخميس 12 مايو 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المصورين العرب- فلسطين يدين اغتيال ابو عاقلة وإصابة السمودي



رام الله/سما/

أدان اتحاد المصورين العرب- فلسطين، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي.

وقال، في بيان، اليوم الخميس، إن جريمة الاغتيال والإصابة تضاف الى سلسلة طويلة من الاعتداءات التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وطالب الاتحاد على لسان رئيسه في فلسطين عوض عوض، اتحاد الصحفيين الدولي، بتحديد موعد لعقد جلسة طارئة وعاجلة للاتحاد في القدس الشرقية للوقوف الى جانب الصحفي الفلسطيني، خصوصا في القدس الشريف.

وأشار في هذا الصدد إلى إقدام سلطات الاحتلال بملاحقة الصحفيين واعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب وإصابتهم وإغلاق مؤسسات صحفية بالمدينة بما فيها إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل.

وذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين بمدينة القدس الشرقية المحتلة، خاصة باب العامود والمسجد الأقصى وسلوان وغيرها من الأحياء في المدينة باتت يومية.

وأشار إلى ان هذه الاعتداءات هي جزء من اعتداءات أوسع تشمل الكثير من المواقع في الضفة الغربية.

وذكر أن آخر هذه الجرائم كان اغتيال الصحفية شيرين وإصابة الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وأكد عوض أن الاحتلال الإسرائيلي إنما يستهدف اسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل معاناة الفلسطيني الى العالم.

وطالب الاتحاد بمساندة الصحفيين الفلسطينيين برفع قضايا في المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات الاحتلال الاجرامية التي تعتبر جرائم حرب.

#اتحاد المصورين العرب #شيرين أبو عاقلة #علي السمودي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

كيف علقت الصحف الإسرائيلية على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ؟

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

السيسي: «ربنا هيسـألني عملت كده ليه وسبتهم كده ليه»…

الأخبار الرئيسية

هآرتس: هذا ما يضعف الرواية الإسرائيلية أمام العالم في "مقتل" الصحافية أبو عاقلة

Screenshot_5

هكذا ودعت جيفارا البديري ونجوان السمري زميلتهما الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

1-53-730x438

كيف علقت الصحف الإسرائيلية على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ؟

280259799_7596286733779034_6665932705833479103_n

شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

وزير إسرائيلي: مصداقيتنا لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية