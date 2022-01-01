اتحاد المصورين العرب- فلسطين يدين اغتيال ابو عاقلة وإصابة السمودي

رام الله/سما/

أدان اتحاد المصورين العرب- فلسطين، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحفي علي السمودي.

وقال، في بيان، اليوم الخميس، إن جريمة الاغتيال والإصابة تضاف الى سلسلة طويلة من الاعتداءات التي ازدادت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وطالب الاتحاد على لسان رئيسه في فلسطين عوض عوض، اتحاد الصحفيين الدولي، بتحديد موعد لعقد جلسة طارئة وعاجلة للاتحاد في القدس الشرقية للوقوف الى جانب الصحفي الفلسطيني، خصوصا في القدس الشريف.

وأشار في هذا الصدد إلى إقدام سلطات الاحتلال بملاحقة الصحفيين واعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب وإصابتهم وإغلاق مؤسسات صحفية بالمدينة بما فيها إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل.

وذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين بمدينة القدس الشرقية المحتلة، خاصة باب العامود والمسجد الأقصى وسلوان وغيرها من الأحياء في المدينة باتت يومية.

وأشار إلى ان هذه الاعتداءات هي جزء من اعتداءات أوسع تشمل الكثير من المواقع في الضفة الغربية.

وذكر أن آخر هذه الجرائم كان اغتيال الصحفية شيرين وإصابة الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وأكد عوض أن الاحتلال الإسرائيلي إنما يستهدف اسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل معاناة الفلسطيني الى العالم.

وطالب الاتحاد بمساندة الصحفيين الفلسطينيين برفع قضايا في المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات الاحتلال الاجرامية التي تعتبر جرائم حرب.