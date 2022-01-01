الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

رام الله/سما/

- فرضت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شروطا لدفن جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

وأفاد مدير نادي الاسير ناصر قوس للوكالة الرسمية ،بأن قوات الاحتلال تفرض على عائلة شيرين عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة.

ومن جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل مدير نادي الاسير ناصر قوس بالبلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4״ .

وقال قوس لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال تستهدف كوادر ونشطاء حركة "فتح" في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي حول اغتيال أبو عاقلة.

يشار الى ان قوات الاحتلال استدعت انطون ابو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين عصر اليوم.

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