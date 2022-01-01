حماس تعقّب على اعتداء الاحتلال على جنازة تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة

غزة/سما/

عقبت حركة حماس على اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة مراسلة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إمعان في إكمال جريمة الاغتيال، وإصرار على منطق البلطجة الذي يحكم كل مؤسسات الاحتلال.

وأضاف: "هذا تعبير عن حجم السادية التي تحكم سلوكه، ودليل على استهتار كامل من الاحتلال بكل التنديد والاستنكار العالمي لجريمة الاغتيال".



وعرقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مرور موكب تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كما اعتقلت واعتدت على عدد من المشاركين.

وعقب وصول الجثمان إلى مشفى الفرنساوي في حي الشيخ جراح، اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين الذين استمروا بترديد الهتّافات المنددة باغتيال أبو عاقلة أثناء عملها.