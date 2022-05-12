هكذا ودعت جيفارا البديري ونجوان السمري زميلتهما الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

رام الله/سما/

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لحظة وداع الصحفيتان جيفارا البديري، ونجوان السمري مراسلتا قناة الجزيرة، لزميلتهما الشهيدة شيرين ابو عاقلة. ويظهر في الفيديو، جيفارا وهي تنثر الورود على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء الجنازة التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة رام الله، أما الصحفية نجوان السمري فودعت صديقتها بالدموع.

وانطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، موكب تشييع الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال أمس خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وأدى رجال دين مسيحيين الصلاة على جثمان الزميلة أبو عاقلة في المستشفى الاستشاري.

وانطلقت الجنازة من المستشفى بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر الرئاسة "المقاطعة" في مدينة رام الله، الذي توافد المئات من المواطنين إليه.

واستقبل آلاف من أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وانتظر الآلاف من أبناء شعبنا أمام "المستشفى الفرنسي" في القدس المحتلة، وصول جثمان الشهيدة أبو عاقلة وسط هتافات منددة بقتلها، رافعين علم فلسطين، وفور وصول الجثمان سارعوا إلى حمله على الأكتاف ولفّوه بالعلم الفلسطيني رغم محاولات قوات الاحتلال التي اقتحمت المستشفى منعهم من رفعه.

وكانت قوات الاحتلال عرقلت وصول جثمان الشهيدة أبو عاقلة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة حيث يقع منزل عائلتها.