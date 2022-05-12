قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتواجدين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة المقام في كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا محاولة إنزال العلم الفلسطيني من المكان.

وكانت قوات الاحتلال أعاقت دخول موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل ساحة مستشفى الفرنساوي الذي سجي جثمانها فيه، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه.

وأضافت المصادر أن مواطنة أصيبت بكسر في يدها خلال محاولة قمع المتواجدين في ساحة مستشفى الفرنساوي.

ولاحقا، قالت المصادر إن قوات الاحتلال استدعت شقيق الشهيدة انطون أبو عاقلة للتحقيق.