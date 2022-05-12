غداً - إضراب شامل في القدس الجمعة حداداً على روح شيرين

القدس المحتلة/سما/

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، إضراباً شاملاً غداً الجمعة حداداً على روح الزميلة شيرين أبو عاقلة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس في بيان لها، للمشاركة بتشييع جثمان الصحفية “أبو عاقلة”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال في تصريحات، “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين”.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأصيبت أبو عاقلة بالرصاص الحي في الرأس بصورة حرجة للغاية، خلال عدوان الاحتلال في جنين.

وتعمل الصحفية الراحلة أبو عاقلة منذ سنوات طويلة كمراسلة لقناة الجزيرة في مدن الضفة المحتلة والقدس.

كما أعلنت الصحة إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة حي في الظهر ووضعه مستقر.