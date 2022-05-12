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شاهد: مذيع أمريكي مصري ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر قناة أمريكية

الخميس 12 مايو 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مذيع أمريكي مصري ينعى الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر قناة أمريكية



واشنطن/سما/

نعى الإعلامي الأمريكي ذو الأصول المصرية، أيمن محيي الدين، مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، خلال برنامجه الذي يبثه تلفزيون "إم إس إن بي سي" الأمريكية.


وذكر محيي الدين خصال زميلته السابقة، التي كان قد عمل معها في شبكة الجزيرة الإعلامية، وقال إنها كانت صحفية رائعة، وإنسانيتها لا مثيل لها.


وقال الإعلامي: "إن قتل الصحفيين، سواء كان ذلك في المكسيك أو أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب إدانته والتحقيق فيه".


وتابع:  هذا الأمر لا يمكن القيام به من قبل الدول المتهمين بقتلهم المزعوم، ولكن من قبل هيئات مستقلة تدعي دعم حرية التعبير والحق في الصحافة الحرة، باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية".

#شيرين أبو عاقلة

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