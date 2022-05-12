هكذا غطّت الصحف الخليجية خبر اغتيال شيرين أبو عاقلة..

وكالات

ركّزت جل الصحف الخليجية في تغطيتها الخميس، على خبر اغتيال مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان لافتا إبراز جل الصحف السعودية خبر اغتيال أبو عاقلة في صفحتها الرئيسية، إذ أبرزت صحيفة "الرياض" عنوانا رئيسيا "قوات الاحتلال تغتال (شيرين)".

فيما نشرت صحيفة "الجزيرة" افتتاحية لرئيس تحريرها خالد المالك تحت عنوان "قتلوها!!"، جاء فيها أنه من غير المستغرب إقدام الاحتلال على "قتل الشعب الفلسطيني بدم بارد، وبالتقسيط".

ونقلت صحيفتا "المدينة" و"البلاد"، وصحف سعودية أخرى خبر اغتيال شيرين أبو عاقلة على الصفحات الأولى، مع التركيز على ردود الفعل والإدانات الدولية الواسعة.

وفي قطر، أبرزت الصحف اليومية عدة صفحات من عدد الخميس لتغطية خبر اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وعنونت صحيفة "الراية" خبرها الرئيسي عن أبو عاقلة بـ"إسرائيل تغتال صوت الجزيرة في فلسطين"، فيما أفردت صحيفة "الشرق" صفحتها الأولى كاملة لتغطية أخبار اغتيال أبو عاقلة.

صحيفة "الخليج" الإماراتية التي تصدر من إمارة الشارقة، اهتمت بخبر اغتيال أبو عاقلة، وكتبت "اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة يشعل فلسطين".

في سلطنة عمان، عنونت صحيفة "عُمان" في صفحتها الرئيسية "العالم يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة ومطالبات بتحقيق عادل"، كما أبرزت صحيفة "الرؤية العمانية" الخبر في صفحتها الرئيسية، وركزت على الإدانات العربية والدولية.

في مملكة البحرين، عنونت صحيفة "أخبار الخليج" افتتاحية الخميس بـ"جيش الاحتلال يغتال الصحفية شيرين أبو عاقلة"، فيما نشرت صحيفة "الأيام" خبر الاغتيال والإدانات الواسعة ضده في صفحتها الأولى أيضا.



