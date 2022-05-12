الاحتلال يعتقل طالبتين من جامعة بئر السبع بعد وقفة منددة باغتيال شيرين أبو عاقلة

النقب/سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طالبتين عربيتين في جامعة "بن غوريون" بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إثر وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة في جنين، صباح أمس.

وهاجم عدد من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية الوقفة الطلابية المنددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في الجامعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه بعد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر، تم اعتقال الطالبة هتاف الهزيل من جامعة بئر السبع في النقب، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية مباشرة.

وقالت الطالبة في جامعة "بن غوريون"، وطن ماضي ، عمر دلاشة، إننا "كنا قد تواصلنا بالأمس مع إدارة الجامعة لتنظيم وقفة تنديدا باستهداف الصحافية شيرين أبو عاقلة، إذ كان طلب الجامعة أن تكون الوقفة داخل الحرك وبذلك تكون سيطرة أكبر على الموقف وحماية للطلاب من متظاهرين من اليمين خارج حرم الجامعة".

وتابعت "صباح اليوم وبشكل غريب طلب منا الحصول على موافقة عميد الطلبة الذي رفض بدوره منح الموافقة، وعليه قمنا نحو 25 طالبا وطالبة بتنظيم الوقفة الاحتجاجية وسرعان ما اقتحمت مجموعات من خارج الجامعة محسوبة على اليمين المتطرف حرم الجامعة وتهجمت على الطلاب".

ولفتت ماضي إلى أنه أمر مستهجن أن يسمح أمن الجامعة لمثل هذه المجموعات اقتحام حرم الجامعة وتهديد أمن طلابها، مضيفة أن "أفراد شرطة وصلوا بمركبة عادية ومعهم أمر اعتقال للطالبة مريم أبو قويدر وهي ناشطة من النقب، تلاها مجموعة من الطلاب بينهم الطالبة هتاف الهزيل التي اعتقلت داخل محطة الشرطة بشكل غريب".

وختمت بالقول إن "حرية التعبير صارت شبهة معدومة في حرم الجامعة، علمًا أنه كان بالقرب منا نحو 50 طالبا الذين لم يشاركوا في الوقفة خشية على مسار تعليمهم أو اعتقالهم، وهذا يشير إلى مستوى انحسار حرية التعبير والحيز الديمقراطي بالاحتجاج".

وفي هذا السياق، نظم الحراك الطلابي الفلسطيني وقفة احتجاجية على اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقل في الجامعة العبرية بمدينة القدس، رفع خلالها العلم الفلسطيني وشعارات منددة بالجريمة.

ونظمت الحركات الطلابية في جامعة تل أبيب بمبادرة جفرا - التّجمّع الطلّابي في الشيخ مونّس، قبل ظهر اليوم الخميس، وقفة منددة باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وشهدت بلدات عربية في أراضي 48 وقفات منددة بالجريمة، كما ستنظم مساء اليوم وقفات أخرى في عدد من البلدات.

عرب 48