برلمانية فرنسية تستنكر "صمت" حكومة بلادها حيال اغتيال شيرين أبو عاقلة

باريس/سما/

نددت برلمانية يسارية فرنسية باغتيال الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، برصاصة في الرأس خلال تغطيتها لعلمية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كليمانتين أوتين، البرلمانية عن حركة فرنسا “الأبية” اليسارية، في تغريدة على حسابها على تويتر: “غاضبة حيال اغتيال شيرين أبو عاقلة، الصحافية الفلسطينية، وأيضا الصّمت التام الفرنسي بشأن مسؤولية الجيش الإسرائيلي”.

وجرى اليوم في رام الله، تشييع جثمان الصحافية الراحلة، حيث انطلقت الجنازة بموكب عسكري من المستشفى الاستشاري إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

واصطف مئات الفلسطينيين على طول مسار مرور الموكب، وقاموا بنثر الورود ورفع صور أبو عاقلة، وعبارات تندد بمقتلها.

ومن المرتقب أن تتم غدا الجمعة، إجراءات الدفن في القدس، بعد الصلاة عليها في كنيسة “الروم الكاثوليك” بباب الخليل، والدفن في مقبرة “صهيون”، إلى جانب والديها.