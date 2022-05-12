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اشتية: نسعى للارتقاء بنوعية التعليم لبناء جيل متسلح بالقيم والمعرفة

الخميس 12 مايو 2022 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نسعى للارتقاء بنوعية التعليم لبناء جيل متسلح بالقيم والمعرفة



رام الله/سما/

ا- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن التعليم في فلسطين هو استراتيجية بقاء وصمود، ونفخر بنسبة التعليم في فلسطين، ونسعى للارتقاء بنوعيته في كافة المراحل لبناء جيل متسلح بالقيم والمعرفة، وقادر على الارتقاء نحو المستقبل في ظل تحولات تكنولوجية معرفية متسارعة.

جاء ذلك لدى استقباله المدير العالمي للتعليم في البنك الدولي خايمي سافيديرا، وفريقه، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

وبارك رئيس الوزراء إطلاق أجندة دعم إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس، وأساليب التقييم والمسارات المهنية "سيرتك"، بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي، وبتمويل قيمته 60 مليون دولار على مدار 8 سنوات.

واطلع اشتية من عورتاني وسافيديرا على تفاصيل تنفيذ البرنامج طويل الأمد، والذي يهدف إلى دعم الرؤية التي وضعتها وزارة التربية وتشمل إصلاحات استراتيجية للارتقاء بجودة التعليم ونتاجاته المعرفية والاجتماعية والإبداعية.

وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي على دعمه لهذا البرنامج، المنسجم مع توجهات الحكومة ويشكل أولوية وطنية فلسطينية.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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