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أمير قطر يدعو لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يدعو لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة



الدوحة/سما/

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، عن تعازيه لأسرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ودعا إلى ضرورة محاسبة من ارتكب جريمة قتلها.


وقال أمير قطر إثر لقاء جمعه في طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "أقدم التعازي لأسرة شيرين أبو عاقلة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ويجب محاسبة مرتكبي الجريمة".

من جهته، قال الرئيس الإيراني: "التعازي لأسرة شيرين أبو عاقلة، وجرائم الكيان الصهيوني لن تمنحه الأمن، بل تزرع ضده الكراهية".

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأثار الاغتيال ردود أفعال عربية ودولية غاضبة، حيث ندد مسؤولون بالجريمة، داعين لسرعة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات العملية، التي تشير كل الأصابع فيها إلى الجيش الإسرائيلي، الذي رفض التهم الموجهة له في البداية، ثم تراجع عن موقفه وأقر باحتمال الاضطلاع في قتل الصحفية الفلسطينية البالغة من العمر 51 عاما.

#أمير قطر تميم بن حمد #ابراهيم رئيسي #شيرين أبو عاقلة

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