  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موقع فرنسي: شيرين أبو عاقلة.. "صوت فلسطين ورمز لجيل كامل

الخميس 12 مايو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع فرنسي: شيرين أبو عاقلة.. "صوت فلسطين ورمز لجيل كامل



باريس/سما/

 وصف موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي، الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة بأنها “صوت فلسطين” ورمز لجيل كامل.

وقالت الموقع إن الساعة كانت 6:13 من صباح يوم الأربعاء، ولم تكن شيرين -الصحافية الفلسطينية الأمريكية في قناة الجزيرة- تعلم أن هذا البريد الإلكتروني هو آخر رسالة ترسلها إلى هيئة التحرير بالقناة. فقد اغتيلت بعد ذلك بـ20 دقيقة في جنين، المدينة الكبيرة شمال الضفة الغربية المحتلة، برصاص قناص إسرائيلي، بحسب ما قال شهود عيان، وزميلها علي السمودي ووزارة الصحة الفلسطينية. وكانت شيرين لحظتها ترتدي خوذتها وسترتها الزرقاء الواقية من الرصاص مختومة بـ“صحافة”.

وأضاف “ميديابارت” أن الصحافية (51 عاما) والتي بدأت العمل في قناة الجزيرة منذ عام 1997، كانت شخصية فلسطينية رائعة. في ذلك الصباح، كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، مهمتها شبه اليومية لمدة شهرين.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن شيرين التي لم تغادر الميدان قط، تنحدر من عائلة مسيحية في القدس، وقد قسمت وقتها بين بيت حنينا في القدس ورام الله. وكانت أيقونة صحافية لأكثر من 25 عاما، كما أن جيلا كاملا من الفلسطينيين -جميعهم دون الثلاثين- تربى على وجهها عبر شاشات التلفزيون وتقاريرها وتوقيعها الرمزي: “شيرين أبو عاقلة.. الجزيرة.. فلسطين”.

وأوضح “ميديابارت” أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها إسرائيل صحافيي الجزيرة. فمنذ نحو عام، تعرضت مراسلة القناة الأخرى جيفارا البديري لكسر في يدها من قبل  الشرطة الإسرائيلية، ثم اعتُقلت لفترة وجيزة أثناء تغطيتها للاحتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس. في 15 مايو 2021، تعرض برج الجلاء في غزة، والذي كان يضم مكاتب قناة الجزيرة، لقصف إسرائيلي وانهار على الهواء مباشرة.

#شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

الأخبار الرئيسية

280259799_7596286733779034_6665932705833479103_n

شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

وزير إسرائيلي: مصداقيتنا لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

photo_2022-05-12_13-53-11 (2)

شاهد: آلاف من أبناء شعبنا يستقبلون جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة

في اعقاب استشهاد ابو عاقلة .. طائرة اسرائيلية تقلع من تل ابيب الى الدوحة

الاتصالات الفلسطينية