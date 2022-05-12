شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

رام الله/سما/

دار اليوم الخميس، حديث بين مراسلة الجزيرة، جيفارا البديري، وزميلتها الصحفية، شذى حنايشة التي كانت بجانب الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء إطلاق النار عليها، وإصابتها قبل الإعلان عن استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا الحوار داخل المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، قبل بدء تشييع جثمان أبو عاقلة، بحضور رسمي وشعبي.

وقالت البديري للصحفية حنايشة: "شهادتك كانت أهم شهادة، أنت ومجاهد شهادتكم قزمتهم".

وأضافت البديري "رسالتك كانت أهم , ما كان حدا قادر ينقذها بس إنت أنقذت الحقيقة ولا تفكري للحظة , كل العالم بنقل رسالتك إنت"..