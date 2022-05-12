  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي: مصداقيتنا لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: مصداقيتنا لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير "الشتات" الإسرائيلي، نحمان شاي، اليوم الخميس، أن مصداقية إسرائيل "ليست أعلى ما يكون" في التحقيق في جرائم حرب مثل اغتيال مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، أمس.

وقال شاي، وهو متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي، لإذاعة 103FM إنه "ربما هناك حاجة إلى أخصائي أميركي في علم الأمراض، يكون بإمكانه منح البُعد الدولي ويضيف مصداقية لهذا التحقيق. فمصداقية إسرائيل ليست أعلى ما يكون في أحداث مهذا وهذا يستند إلى الماضي".

وتطرق شاي إلى المطلب الأميركي بالتحقيق في اغتيال أبو عاقلة، وقال إنه "بالنسبة لهم يجب إجراء تحقيقا كاملا، شفافا وبمرافقة إسرائيل طبعا. وهم (الأميركيون) لن يوافقوا على نتائج لا تستند إلى جهات غير منحازة". وأشار إلى أن "هذا حدث يتعلق بوسائل الإعلام والمواطنين الأميركيين، وهم لا يتنازلون هنا. وهم يطالبون بمعرفة الحقيقة وسيمارسون ضغوطا علينا، ولن يتركونا حتى تنتهي هذه القضية. وهذا واضح".

الوزير الإسرائيلي، نحمان شاي
واعتبر شاي أن إسرائيل تصرفت بشكل صحيح حتى الآن. "لقد أعلنت أنها تحقق، وكان رد فعل رئيس أركان الجيش، الوزراء ورئيس الحكومة صحيح بالتأكيد وسريع أيضا، لكن هذا جيد في هذه المرحلة. والآن ينبغي التوجه للتحقيق، والاقتراح على الفلسطينيين (تشكيل) فريق مشترك بمرافقة جهة دولية ومقبولة على الجانبين، كي تضيف الجانب المهني وكذلك حقيقة أنه غير منحاز وليس مرتبطا بأحد الجانبين".

وحول رفض السلطة الفلسطينية الرصاصة التي قتلت الشهيدة أبو عاقلة، قال الوزير الإسرائيلي إن "الجثة لديهم، والرصاصة لديهم والمستمسكات لديهم، ولذلك من الصعب جدا إجراء تحقيق في الهواء إذا لم تكن تريد رؤية الجثة نفسها".

إلا أن شاي أضاف أن "الجنود الإسرائيليين لن يمثلوا أمام أي تحقيق دولي. والتحقيق في الموضوع العملياتي ينفذه الجيش الإسرائيلي، وإذا كانت هناك حاجة إلى دعم قانوني (للتحقيق) فسيتم دعمه. ولن نفتح تحقيقا خارجيا. والأمر الأساسي الذي أريد معرفته، ويجب أن نعرفه، هو هل إطلاق النار كان من جانب قواتنا أم من الفلسطينيين الذين تواجدوا هناك".

وهاجم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، شاي وكتب في تويتر "إنني أستنكر الأكاذيب التي يقولونها ضد جنودنا، وليس تلك التي تأتي من الجانب الفلسطيني فقط، وإنما ضد التصريحات المخجلة التي يقولها أعضاء ائتلاف بينيت أيضا. والقذف الكاذب ضد جنودنا الذي يتعالى من داخل الائتلاف يثبت مرة أخرى أن الحكومة المتعلقة بمؤيدي الإرهاب لا يمكنها محاربة الإرهاب وغير قادرة على الدفاع عن جنودنا".

ووصف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، أقوال شاي بأنها "بائسة ولا علاقة لها بالواقع. ومنذ يومين نطالب الفلسطينيين بالموافقة على تحقيق مشترك. وأنصح الوزير نحمان شاي أن يفعل الأمر نفسه".

#شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

الأخبار الرئيسية

280259799_7596286733779034_6665932705833479103_n

شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

photo_2022-05-12_13-53-11 (2)

شاهد: آلاف من أبناء شعبنا يستقبلون جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة

في اعقاب استشهاد ابو عاقلة .. طائرة اسرائيلية تقلع من تل ابيب الى الدوحة

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية