جامعة بيرزيت تطلق منحة دراسية وجائزة للتميز الإعلامي باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

رام الله/سما/

أعلنت جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، إطلاق جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي"، لتكون جائزة سنوية تستهدف الإعلاميين الفلسطينيين، وتهدف إلى تحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قصة فلسطين.

وتأتي هذه الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار من كل عام، وهو تاريخ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، كتكريم لدورها الوطني والإعلامي، حيث ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم عبر تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا.

كما أعلنت الجامعة أيضا، في بيان لها، تخصيص منحة دراسية سنوية باسم شيرين أبو عاقلة لإحدى طالبات الاعلام المتميزات أكاديميا، كتشجيع للتميز الأكاديمي الإعلامي بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام".

وبينت الجامعة أن أبو عاقلة ارتبطت بجامعة بيرزيت بعلاقة خاصة، فكانت واحدة من المدربين الإعلاميين في مركز تطوير الاعلام فيها، ونقلت تجربتها لطلبة الجامعة عبر تدريسها مساقات في التقارير التلفزيونية لطلبة الإعلام، وواصلت في جامعة بيرزيت، فحصلت في العام 1997 على دبلوم إذاعي من مركز تطوير الإعلام في الجامعة، وألحقته بالفوج الأول من دبلوم الإعلام الرقمي عام 2020