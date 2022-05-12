  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة بيرزيت تطلق منحة دراسية وجائزة للتميز الإعلامي باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تطلق منحة دراسية وجائزة للتميز الإعلامي باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة



رام الله/سما/

 أعلنت جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، إطلاق جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي"، لتكون جائزة سنوية تستهدف الإعلاميين الفلسطينيين، وتهدف إلى تحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قصة فلسطين.

وتأتي هذه الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار من كل عام، وهو تاريخ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، كتكريم لدورها الوطني والإعلامي، حيث ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم عبر تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا.

كما أعلنت الجامعة أيضا، في بيان لها، تخصيص منحة دراسية سنوية باسم شيرين أبو عاقلة لإحدى طالبات الاعلام المتميزات أكاديميا، كتشجيع للتميز الأكاديمي الإعلامي بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام".

وبينت الجامعة أن أبو عاقلة ارتبطت بجامعة بيرزيت بعلاقة خاصة، فكانت واحدة من المدربين الإعلاميين في مركز تطوير الاعلام فيها، ونقلت تجربتها لطلبة الجامعة عبر تدريسها مساقات في التقارير التلفزيونية لطلبة الإعلام، وواصلت في جامعة بيرزيت، فحصلت في العام 1997 على دبلوم إذاعي من مركز تطوير الإعلام في الجامعة، وألحقته بالفوج الأول من دبلوم الإعلام الرقمي عام 2020

#جامعة بير زيت #شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

الأخبار الرئيسية

1-53-730x438

كيف علقت الصحف الإسرائيلية على اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ؟

280259799_7596286733779034_6665932705833479103_n

شاهد ماذا قالت جيفارا البديري لزميلتها التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها

وزير إسرائيلي: مصداقيتنا لا تسمح بالتحقيق باغتيال أبو عاقلة

المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

photo_2022-05-12_13-53-11 (2)

شاهد: آلاف من أبناء شعبنا يستقبلون جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية