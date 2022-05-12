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وقفة في الجامعة العربية الأميركية تنديدا باغتيال الزميلة أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في الجامعة العربية الأميركية تنديدا باغتيال الزميلة أبو عاقلة



جنين/سما/

شارك عشرات الطلبة وكادر من الهيئة التدريسية والإدارية، من الجامعة العربية الأمريكية، اليوم الخميس، في وقفة منددة باغتيال الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أدائها واجبها الوطني والمهني في مدينة جنين.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الوقفة، التي رفعت فيها صور الشهيدة والعلم الفلسطيني، مناقب الشهيدة أبو عاقلة الإنسانية والإعلامية، متطرقين إلى دورها الإنساني والإعلامي في نقل صورة شعبنا الفلسطيني ومعاناته عبر وسيلتها الإعلامية إلى العالم أجمع.

وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي وملاحقة من قتلوها بدم بارد، بالرغم من لبسها الشارة الصحفية، معتبرين ما حدث جريمة بشعة بحق الإنسانية والصحفيين، داعين كافة الاتحادات الدولية والإنسانية والحقوقية العمل وبشكل جدي وسريع لفضح ممارسات الاحتلال العدوانية على البشر والحجر.

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#جنين #شيرين أبو عاقلة

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