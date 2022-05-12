وزير الثقافة ينعى الكاتب والمفكر الفلسطيني فيصل حوراني

رام الله/سما/

نعى وزير الثقافة عاطف أبو سيف الكاتب والمفكر الفلسطيني فيصل حوراني الذي وافته المنية، اليوم الخميس، في جنيف عن 83 عاما.

وقال أبو سيف في بيان صدر عنه، إن الثقافة الفلسطينية خسرت اليوم واحدا من أكبر كتابها ومثقفيها الطليعيين، وقد ساهمت في تعزيز الفكر الوطني وتمكين الهوية الوطنية من خلال كتاباته ومؤلفاته المختلفة التي لامست الهم العام.

وأضاف "قدم فيصل حوراني مساهمات جادة في تعميق الوعي وفي الحفر في مكونات الهوية الوطنية تأسيسا على مسيرة اللجوء والشتات وإعادة الانبعاث والتكوين، وإن خالدة فيصل "دروب المنفى" التي سجل فيها حياة شعبنا منذ ملاحظاته البكر طفلاً في المسمية وتفاصيل الحياة الدقيقة قبل النكبة حتى قيامة الفلسطيني بعد الثورة ستظل مرجعاً هاماً لقراءة تحولات الحياة التي مر بها شعبنا وإدانة للعصابات على ما اقترفت وشهادة على جبروت وقوة شعبنا.

وأشار إلى أن الراحل فيصل آمن بالفينيق الفلسطيني القادر على مواصلة الطريق رغم كل الصعاب، وأحب فلسطين التي تربى في حقولها وركض على سواقيها وعشق هوائها وكتب لها باحثاً دوماً عن فردوسه المفقود.

ولفت إلى أن إرث فيصل حوراني سيظل نبراسا للأجيال المقبلة وهي تبحث عن البلاد حتى تستعيدها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تعميم هذا الإرث والحفاظ عليه من أجل التأكيد على رسالة فيصل الخالدة وفكره الوطني.