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شاهد: آلاف من أبناء شعبنا يستقبلون جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة

الخميس 12 مايو 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: آلاف من أبناء شعبنا يستقبلون جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

استقبل آلاف من أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وانتظر الآلاف من أبناء شعبنا أمام "المستشفى الفرنسي" في القدس المحتلة، وصول جثمان الشهيدة أبو عاقلة وسط هتافات منددة بقتلها، رافعين علم فلسطين، وفور وصول الجثمان سارعوا إلى حمله على الأكتاف ولفّوه بالعلم الفلسطيني رغم محاولات قوات الاحتلال التي اقتحمت المستشفى منعهم من رفعه.

وكانت قوات الاحتلال عرقلت وصول جثمان الشهيدة أبو عاقلة في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة حيث يقع منزل عائلتها.

#شيرين أبو عاقلة #القدس

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