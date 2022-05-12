نجوم مصر والعرب ينعون شيرين أبو عاقلة: قتلت بدم بارد ويعجز اللسان عن الكلام (شاهد)

وكالات / سما /

نعى نجوم الوطن العربى، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت في مخيم جنين، برصاص قناص إسرائيلى صباح يوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة و حزينة عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى:" الاحتلال الوحيد في العالم لن يسكت صوت الحقيقة.. حتى لو استشهد كل من يبلغها للعالم. ولكن متى يستيقظ ضمير العالم".

وقالت النجمة كارول سماحة:" والمشهد يتكرر الله يرحمها ويصبر أهلها وأصحابها"، وكتبت النجمة وفاء عامر:"ماتت شيرين و لم تمت السنة الحق خالص العزاء لكل صحفي شريف يحمل قلما كالسيف في الجنة يا شيرين شهيدة عمل و كلمة حق"، فيما قالت الفنان بشرى" يعجز اللسان عن الكلام ... الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وكتب الفنان أحمد جمال:" يوم حزين على الجميع و مأساة جديدة تذكرنا باستشهاد الدرة وداعاً " شيرين أبو عاقلة "، وقال الفنان حسن الرداد:" خبر حزين، بتفرج عليها من و انا صغير و كانت دائما مناضله و جريئة، بكيت عليكى رغم انى لم اراكي طول العمر و لكن هذا يوضح مدى قوة و تاثير الفن و الاعلام و الصحافة او اى عمل يقدم بصدق فى نفوس الشعوب رحم الله الشهيدة التى قتلت بدم بارد".

وغردت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية الله يرحمك"

ونعت النجمة أصالة نصري الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى استشهدت صباح اليوم، وكتبت أصالة من خلال حسابها علي موقع توتير "شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال شيرين أبو عاقلة فلسطين قضية الشرفاء".