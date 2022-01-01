لهذا السبب لا تتناول الموز على معدة فارغة فى الصباح

وكالات / سما /

من الأفضل إقران الموز بأطعمة أخرى وتناولها في الوقت المناسب لتجنب تأثير الإجهاد الناتج عن ارتفاع السكر في الجسم.

ويحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو أحد الأملاح الضرورية لوظائف الجسم خاصة توازن الماء وضغط الدم والهضم وحتى تقلص العضلات، ولهذا السبب يعتبر الموز وجبة خفيفة بشكل خاص للأشخاص المهتمين بالصحة واللياقة البدنية.

وحذر بعض خبراء التغذية من الآثار الجانبية لتناول الموز على معدة فارغة، وفقا لما نشره موقع "ويل آند غوود" wellandgood".

وأكد الخبراء أن تناول موزة على معدة فارغة أول شيء في الصباح ليست فكرة جيدة، لأنه يمد الدم نسبة من السكر.

وقال الخبراء:" إذا لم تكن مصابًا بمرض السكري، فسوف ينتج جسمك المزيد من الأنسولين لموازنة نسبة السكر في الدم لديك، ولهذا السبب، فإن تناول الموز في الصباح ليس أفضل وقت لتناول نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة منخفضة الألياف".

وأضاف، ذلك لا يعني عدم امكانية تناول الموز أبدًا، لكن من الأفضل فقط إقران الموز بأطعمة أخرى وتناولها في الوقت المناسب لتجنب تأثير الإجهاد الناتج عن ارتفاع السكر.

وبيّن الخبراء أن الجسم ينتج لكثير من الأنسولين بعد تناول وجبة كربوهيدرات بسيطة كبيرة "مثل تلك التي تحتوي على الموز"، ما يجعل نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، ويمكن أن يؤدي رد الفعل هذا إلى المزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر حيث يحاول جسمك إعادة نسبة السكر في الدم إلى مستوى آمن.