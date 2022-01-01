عدم نظافة الهاتف الذكي يدمره.. إليك طرق الحفاظ عليه

وكالات / سما /

يتجاهل العديد من أصحاب الهواتف الذكية التنظيف اليومي للجهاز، وحتى أولئك الذين يقومون أحيانًا بمسح شاشة أجهزتهم الذكية لا يفعلون ذلك دائمًا بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تعطله سريعا.

قال مهندسون مختصون بالهواتف الذكية:" إنه من الأفضل استخدام مناديل مبللة خاصة لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة للمسح النهائي، لأن استخدام مثل هذه المناديل سيجنب تلف الشاشة".

ونصح المهندسون باستخدام الأوقية البلاستيكية من أجل حماية الشاشة من الخدوش، وعدم استخدام الكحول للتنظيف، لأن الكحول ولو قامت بتسريع التنظيف والتلميع ولكنها تسبب تلف الجهاز من الداخل.

وأشاروا إلى أنه من الضروري تنظيف الموصلات بانتظام، من خلال النفخ بأمان بالموصل، والابتعاد عن استخدام الأشياء المعدنية، لأنها يمكن أن تسبب تلفًا ميكانيكيًا أو تقصر عمر المسامير داخل الموصل".

أما عن تنظيف مكبرات الصوت أكد المهندسون أنه يمكنك القيام بهذا الأمر بنفسك، وكل ما تحتاجه فرشاة أسنان، أو استخدام مناديل مبللة بمعقم كحولي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مذيب للأوساخ، ولكن من المهم ألا يدخل السائل إلى الداخل، بل يذوب الأوساخ الموجودة على سطح الشبكة الواقية فقط. ولا تسمح بأي حال من الأحوال بدخول الكحول إلى السماعة.