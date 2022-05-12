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‫اليونسكو تدعو لإجراء تحقيق وافٍ في مقتل الصحفية ‫شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫اليونسكو تدعو لإجراء تحقيق وافٍ في مقتل الصحفية ‫شيرين أبو عاقلة



باريس / سما /

دعت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، إلى إجراء تحقيق واف في مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين.

وأعربت أزولاي عن إدانتها لمقتل شيرين أبو عاقلة، معتبرة أن قتل أحد العاملين في المجال الصحفي الذين يحملون بوضوح شارة الصحافة في إحدى مناطق النزاع هو انتهاك للقانون الدولي، داعية السلطات المعنية إلى التحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة المسؤولين عنها.

‫وأشارت إلى أن أبو عاقلة كمراسلة معروفة كانت تُعد تقريرا في جنين عندما أصيبت برصاصة قاتلة، رغم أنها كانت ترتدي سترة كتبت عليها كلمة "صحافة".

‫وتعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية بدورهم المهني، ومن خلال بناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، لا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

#‫اليونسكو #شيرين أبو عاقلة

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