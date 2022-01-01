بعثة منتخب الشاطئية تغادر قطاع غزة

غزة / سما /

غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الشاطئية، قطاع غزة اليوم الخميس إلى السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية المقامة في مدينة "جيزان" خلال الفترة من 16-21 مايو الجاري.

ويلعب فدائي الشواطئ في المجموعة الثانية التي تضم السعودية والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات ‏الإمارات و‏الكويت و‏لبنان و‏عمان.

ويفتتح منتخب الشاطئية لقاءاته يوم 16 الجاري ضد السعودية, ثم يلتقي في اليوم التالي البحرين, علما أنه يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

وتضم البعثة 19 فردا هم صلاح أبو العطا رئيسا، وعماد هاشم مديرا فنيا، وطلعت النمس مدربا لحراس المرمى، وباسل عوكل إداريا، ورامي الجوجو معالجا، واللاعبين فادي جابر، وأحمد عفانة، وفادي العراوي، وميسرة البواب، ومؤمن البواب، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، وناجي النحال، وعلاء عطية، ومحمد أبو ريالة، ومحمود النيرب، وحازم شكشك, بالإضافة للحكمين محمود أبو مصطفى, وإسلام الشخريت.

وينتظر فدائي الشواطئ استحقاقات هامة في المرحلة المقبلة، حيث يشارك في تصفيات غرب آسيا بسبتمبر في تايلاند, وبطولة كأس العرب في أكتوبر المقبل بالسعودية أيضا.