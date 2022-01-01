الأهلي الفلسطيني يطلب إعادة مباراة في الدوري

غزة / سما /

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني في رسالة رسمية قدمها لاتحاد كرة القدم بإعادة المباراة التي خسرها (2/1) أمام الهلال في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في الشكوى إن حكم المباراة هلال شبات احتسب ركلة جزاء خيالية غيّرت مجرى اللقاء الذي كان الأهلي يتقدم فيه بهدف نظيف وفي وقت مبكر من المباراة.

وأضاف الأهلي في رسالته لاتحاد الكرة أن الخطأ الذي ارتكبه الحكم, أحدث حالة من الارتباك بين لاعبي الفريق، بعدما شعروا بوقوعهم ضحية للظلم التحكيمي.

وناشد الأهلي اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل في الأمر، خاصة أن المباراة تأتي في الجولات الأخيرة والحاسمة من الموسم الحالي والتي تعتبر مصيرية للأهلي.