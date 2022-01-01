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الشعب حزين عليكي يا شيرين .. هتاف بحناجر الآلاف في ملاعب غزة

الخميس 12 مايو 2022 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعب حزين عليكي يا شيرين .. هتاف بحناجر الآلاف في ملاعب غزة



غزة / سما /

توحدت حناجر الآلاف من جماهير كرة القدم في غزة بهتافات استنكارية ضد جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اغتيال الصحفية أبو عاقلة عمداً برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

ورفعت الجماهير صور الشهيدة شيرين وهتفت "الشعب حزين عليكي يا شيرين"، بعدما احتشدت على مدرجات ملعب اليرموك لمتابعة مباراة الشجاعية وشباب رفح في الدوري الممتاز.

وأعربت الأسرة الرياضية عن استنكارها الواسع للجريمة وطالبوا المؤسسات الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

#غزة #شيرين أبو عاقلة #ملاعب غزة #الجزيرة #الاحتلال

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