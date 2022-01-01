  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يوافق على بيع تير شتيجن ودي يونج

الخميس 12 مايو 2022 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يوافق على بيع تير شتيجن ودي يونج



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة منفتحة على بيع الثنائي أندريه تير شتيجن، وفرينكي دي يونج خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويواجه برشلونة تحديات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يرغب النادي في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد من أجل العودة لمكانته الطبيعية، ولكن في نفس الوقت الظروف الاقتصادية تمنع الفريق من التعاقد مع صفقات مميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيضطر إلى بيع بعضاً من نجومه من أجل الحصول على سوق انتقالات جيد يفيد الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيعمل على بيع الثنائي أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج من أجل الحصول على المال اللازم لتوفير الصفقات التي طلبها المدرب تشافي هيرنانديز.

وأكملت الصحيفة أن فرينكي دي يونج بنسبة كبيرة سينضم لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يرغب مدرب الشياطين الحمر الجديد إيريك تين هاج في الحصول على خدماته.

ومن المتوقع أن تصل سعر الصفقة إلى حوالي 80 مليون يورو، فيما لم يتلقى البرسا حتى الآن عروض من أجل الحارس الألماني تير شتيجن ولكن إذا حصل البرسا على عرضاً جيداً فسيقوم ببيع الحارس.

#برشلونة #دي يونج #تير شتيجن #الانتقالات #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

في اعقاب استشهاد ابو عاقلة .. طائرة اسرائيلية تقلع من تل ابيب الى الدوحة

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

a44696d4df8e9dda2f8a6c853a18d374

خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية