برشلونة يوافق على بيع تير شتيجن ودي يونج

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إدارة نادي برشلونة منفتحة على بيع الثنائي أندريه تير شتيجن، وفرينكي دي يونج خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويواجه برشلونة تحديات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يرغب النادي في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد من أجل العودة لمكانته الطبيعية، ولكن في نفس الوقت الظروف الاقتصادية تمنع الفريق من التعاقد مع صفقات مميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيضطر إلى بيع بعضاً من نجومه من أجل الحصول على سوق انتقالات جيد يفيد الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيعمل على بيع الثنائي أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج من أجل الحصول على المال اللازم لتوفير الصفقات التي طلبها المدرب تشافي هيرنانديز.

وأكملت الصحيفة أن فرينكي دي يونج بنسبة كبيرة سينضم لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يرغب مدرب الشياطين الحمر الجديد إيريك تين هاج في الحصول على خدماته.

ومن المتوقع أن تصل سعر الصفقة إلى حوالي 80 مليون يورو، فيما لم يتلقى البرسا حتى الآن عروض من أجل الحارس الألماني تير شتيجن ولكن إذا حصل البرسا على عرضاً جيداً فسيقوم ببيع الحارس.