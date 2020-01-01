  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يحطم رقما جديدا على منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 12 مايو 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحطم رقما جديدا على منصات التواصل الاجتماعي



وكالات / سما /

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، نادي الـ100 مليون على موقع "تويتر"، ليعزز تربعه على عرش صدارة الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأصبح كريستيانو رونالدو (37 عاما) واحدا من بين 5 أشخاص فقط في العالم وصلوا إلى هذا العدد من المتابعين، والأول بين نجوم كرة القدم والرياضيين بشكل عام.

ويسبق رونالدو إلى نادي الـ100 مليون كل من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما برصيد (131.9 مليون)، والمطرب الكندي جاستن بيبر (114.3 مليون)، والمطربة الأمريكية كاتي بيري (108.8 مليون) ومواطنتها المغنية ريهانا (106.4 مليون).

ومن لاعبي كرة القدم، يأتي خلف رونالدو بفارق كبير البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، الذي يتابعه 56.7 مليون شخص.

وبات رونالدو أول شخص في العالم يصل مجموع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي إلى 500 مليون شخص، في فبراير 2020، وفي الوقت الحالي يقترب عدد متابعيه من 700 مليون متابع على مختلف المنصات.

وكان كريستيانو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في تطبيق "إنستغرام" 400 مليون شخص، في فبراير الماضي، ويصل عدد متابعيه في المنصة الآن أكثر من 439 مليون متابع، ويحتل المركز الثاني بين أكثر الحسابات متابعة على المنصة، بعد حساب "إنستغرام" نفسه الذي يتابعه 504 ملايين حاليا.

ويحظى رونالدو بمتابعة أكثر من 151 مليون شخص على موقع "فيسبوك" إضافة إلى مليوني متابع لقناته على موقع "يوتيوب" للفيديوهات (غير نشطة منذ 5 أعوام).

وإضافة للعدد الكبير من متابعي حسابات رونالدو على منصات التواصل، يقوم أيضا عدد كبير من المشجعين على "تويتر" و"إنستغرام" بمتابعة "وسوم" و"هاشتاغات" لمعرفة أخبار "صاروخ ماديرا" ومشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بشكل مستمر.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت في وقت مبكر من العام الحالي إن معدل أرباح كريستيانو رونالدو على كل منشور عبر "إنستغرام" يبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

#كريستيانو رونالدو #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

في اعقاب استشهاد ابو عاقلة .. طائرة اسرائيلية تقلع من تل ابيب الى الدوحة

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

a44696d4df8e9dda2f8a6c853a18d374

خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية