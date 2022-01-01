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التعليم بغزة تُنظّم فعاليات مدرسية للتنديد بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة تُنظّم فعاليات مدرسية للتنديد بجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة



غزة / سما /

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة فعاليات مدرسية للتنديد بجريمة الاحتلال باغتيال مراسلة قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

 

ورفع الطلبة المدارس البوسترات والصور التي تستنكر الجريمة، إضافة إلى تنظيمهم جنازات رمزية ووقفات حداد وتأبين. كما أكد الطلبة والهيئات التدريسية أن الاحتلال مستمر في العدوان على شعبنا واستهداف جميع شرائح أبناء شعبنا ومنهم الطواقم الإعلامية والصحفية بهدف طمس الحقيقة.

 

وشدد المشاركون في الفعاليات على أنهم يشعرون بالألم لهذا المصاب الجلل بفقدان الصحفية شيرين، شهيدة الحقيقة والقلم والصورة، موضحين أن الاحتلال لن ينجح في إسكات الصوت الفلسطيني وتغييب الحقيقة الفلسطينية.

 

وتأتي هذه النشاطات المدرسية ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تقوم به الوزارة والذي يركز في جانب منه على القيم الوطنية وتفاعل طلبة المدارس مع الأحداث الوطنية.

 

وكانت وزارة التعليم العالي بغزة قد نعت الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة على منصاتها الإعلامية المختلفة، وأرسلت التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدة وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى قناة الجزيرة والأُسرة الصحفية والإعلامية مؤكدة على مشاركتهم في هذا المصاب الأليم.

#التعليم بغزة #شيرين أبو عاقلة

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