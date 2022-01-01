  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فلسطينيات" تنظم جلسة استماع حول الإعلام التفاعلي وخطاب الكراهية

الخميس 12 مايو 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت مؤسسة "فلسطينيات" في مقرها بمدينة غزة، اليوم، جلسة استماع  بعنوان "دور الإعلام التفاعلي في الحدّ من خطاب الكراهية"، بحضور مجموعة من الصحافيين والصحافيات، ذلك

ضمن أنشطة مشروع "بيئة حامية من العنف وداعمة لحرية التعبير"، الذي تنفذه "فلسطينيات"، بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وتمويل الاتحاد الأوروبي.

وتحدّث الحضور خلال الجلسة التي أدارتها الصحفية آلاء أبو عيشة، حول ماهية خطاب الكراهية السائد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأسبابه، وسُبُل الحدّ منه، مجمعين على أنه كثيرًا ما يأخذ الاتجاه السياسي والاجتماعي.

وناقش الحضور الأسباب التي أدت إلى بروز خطاب الكراهية، وأهمها التناقضات الكبيرة التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي داخل المجتمع الفلسطيني عبر سياساته الممتدة منذ عام 1948م، وما نتج عنها من اختلافات حادة تُرجمت إلى خطاب كراهية داخليًا، إضافة إلى ذلك حالة الانقسام السياسي وما نتج عنها من خطاب تخوين للآخر الفلسطيني.

وتحدث الحضور أن الكثير من الناس يمارسون هذا الخطاب الذي يتشكّل منذ الصغر ولكنه يصبح أكثر خطورة عندما يمارسه صحافيون لما لهم من دور وقدرة على التأثير ونشر هذه الأفكار بشكل أكبر بين الناس.

وأكد الحضور ضرورة أن يكون هناك دور أكبر للجامعات الفلسطينية، في تخريج جيل قادر على ممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد البنّاء البعيد عن خطاب الكراهية، وكذلك ضرورة أن تُمارِس وسائل الإعلام الفلسطينية دورًا أفضل في تعزيز قيم التسامح، وقبول الآخر في سياساتها الإعلامية، ومدونات السلوك التي يتبعها العاملون فيها، لأن هذا سينعكس على ممارساتهم على صفحاتهم الشخصية.

#مؤسسة فلسطينيات

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

في اعقاب استشهاد ابو عاقلة .. طائرة اسرائيلية تقلع من تل ابيب الى الدوحة

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

a44696d4df8e9dda2f8a6c853a18d374

خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية