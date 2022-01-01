الاحتلال يحكم على الأسيرة شذى أبو فنونة بالسجن 16 شهرا وغرامة مالية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت حكما بحق المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي الأسيرة شذى أبو فنونة بالسجن الفعلي 16 شهرا، وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن جيش الاحتلال اعتقل أبو فنونة من منزلها بتاريخ 7 تموز/ يوليو العام الماضي، وخضعت حينها لعدة جلسات من التحقيق، وعُرضت على محكمة "عوفر" العسكرية عدة مرات.

وأضافت أن الأسيرة أبو فنونة (61 عاما) من مدينة رام الله تعاني من عدة مشاكل صحية، وتشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومشاكل في القولون العصبي، وبحاجة لرعاية طبية لحالتها.