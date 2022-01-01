اشتية : التحقيق سيكون فلسطينيا وسنشارك نتائجه مع قطر وأمريكا

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الخميس، أن "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مفصل مهم" محملاً إسرائيل كامل المسؤولية.

وقال اشتية في تصريحات لقناة "الجزيرة": "سنجري تحقيقا منفردا بمقتل شيرين ونرسل نسخا من الملف للجنائية الدولية".

وأضاف: لن نقبل بالتحقيق الإسرائيلي وسنعمل مع المجتمع الدولي وأصدقائنا في العالم.

وشدد اشتية على أن "التحقيق سيكون فلسطينيا ونشارك نتائجه مع الدول ذات العلاقة بما فيها قطر والولايات المتحدة".

ولفت اشتية إلى أن "التحقيق بمقتل شيرين بين يدي الخبراء الفلسطينيين الآن وتقريرنا سيكون جاهزا خلال فترة ليست طويلة".

وأعاد اشتية التأكيد على رفض تسليم الجانب الإسرائيلي المقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة.

واعتبر اشتية أن الجانب الإسرائيلي مسؤول عن مقتل شيرين فهو الذي دخل المخيم وأطلق النار.