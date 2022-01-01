مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى غربية في القاهرة عن أن الأيام الحالية تشهد اتصالات موسعة لعقد قمّة عربية - إسرائيلية - أميركية على مستوى الزعماء في "إسرائيل" قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة لإسرائيل، وفقًا لقناة "كان" العبرية.



وقالت هذه المصادر: إن كلاً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكدوا حضورهم القمّة بعدما تأكد حضور الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت.



كما كشفت المصادر، أنه على الرغم من توجيه الدعوة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، إلا أن الموقف بالنسبة لمشاركته لا يزال محاطاً بالغموض في ظل الخلافات الأردنية- الإسرائيلية الأخيرة.