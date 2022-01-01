مورينيو: ما يحدث في أوكرانيا ؟ أيضا هناك حربا في فلسطين وغزة

وكالات / سما /

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لروما الإيطالي أن لديه شعور مؤسف وعميق بسبب كثرة الحروب حول العالم، داعيًا الجميع لعدم تناسي الحروب في المنطقة العربية ومن بينها فلسطين.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الحرب في أوكرانيا ؟ لا استطيع أن أضيف ما يكفي من الكلام، إن الأمر متعلق بما أشعر أكثر مما أقول".

وأضاف: "لا استطيع أن أقول شيئًا لتغيير الوضع، فقط مشاعري، كما هو الحال مثلكم، الحرب في أوكرانيا والحرب التي كانت في سوريا، والحرب في إفريقيا.. الحرب في فلسطين وغزة".

وأتم مورينيو تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "لدي شعور عميق... لماذا –يحدث ذلك- ؟ وكيف توقف الحرب ؟ لكنها تبقى مشاعر انسانية.. أنا لست في مكان يخول لي أن أقول المزيد".