  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو: ما يحدث في أوكرانيا ؟ أيضا هناك حربا في فلسطين وغزة

الخميس 12 مايو 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو: ما يحدث في أوكرانيا ؟ أيضا هناك حربا في فلسطين وغزة



وكالات / سما /

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لروما الإيطالي أن لديه شعور مؤسف وعميق بسبب كثرة الحروب حول العالم، داعيًا الجميع لعدم تناسي الحروب في المنطقة العربية ومن بينها فلسطين.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الحرب في أوكرانيا ؟ لا استطيع أن أضيف ما يكفي من الكلام، إن الأمر متعلق بما أشعر أكثر مما أقول".

وأضاف: "لا استطيع أن أقول شيئًا لتغيير الوضع، فقط مشاعري، كما هو الحال مثلكم، الحرب في أوكرانيا والحرب التي كانت في سوريا، والحرب في إفريقيا.. الحرب في فلسطين وغزة".

وأتم مورينيو تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "لدي شعور عميق... لماذا –يحدث ذلك- ؟ وكيف توقف الحرب ؟ لكنها تبقى مشاعر انسانية.. أنا لست في مكان يخول لي أن أقول المزيد".

#مورينيو #أوكرانيا #فلسطين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

كتيبة جنين تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما حدث صباح اليوم في المخيم

الأخبار الرئيسية

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

a44696d4df8e9dda2f8a6c853a18d374

خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

السلطة الفلسطينية ترفض نهائيا طلبا اسرائيليا بتحقيق مشترك في اغتيال الاحتلال الشهيدة " ابو عاقلة"

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية