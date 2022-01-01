فيديو.. إنتر ميلان يُجرد يوفنتوس من كأس إيطاليا بسيناريو درامي

وكالات / سما /

جرد إنتر ميلان خصمه يوفنتوس من لقب كأس إيطاليا، وتوج بلقب المسابقة، مساء أمس الأربعاء، بعد الفوز بالمباراة النهائية، برباعية لهدفين، بعد اللجوء لوقت إضافي على شوطين.

ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية احتضن موقعة مثيرة بين الإنتر واليوفي في نهائي كوبا إيطاليا، بين حامل لقب الدوري الإيطالي، وحامل لقب الكأس في الموسم الماضي.​

باحت المباراة بأسرارها مبكراً بعدما وضع نيكولو باريلا النيراتزوري في المقدمة بهدف في الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول على وقعه، قبل أن يدخل السيدة العجوز الفترة الثانية بشكل مغاير، نجح من خلاله الفريق في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، عن طريق أليكس ساندرو.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح دوشان فلاهوفيتش في وضع اليوفي في المقدمة، تقدم استمر حتى وصول الدقيقة 80، التي عرفت احتساب ركلة جزاء لمصلحة الإنتر، ترجمها هاكان كالهانجولو بنجاح إلى هدف، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين.

وفي الوقت الإضافي، تحصل الإنتر على ركلة جزاء أخرى، انبرى لها الكرواتي إيفان بيريسيتش هذه المرة وترجمها إلى هدف في الدقيقة 98، قبل أن يكرر اللاعب ذاته زيارته للشباك بهدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة 102.