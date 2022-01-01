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سبب غياب كارفاخال عن قائمة ريال مدريد

الخميس 12 مايو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب غياب كارفاخال عن قائمة ريال مدريد



وكالات / سما /

خرج الإسباني داني كارفاخال، ظهير أيمن فريق ريال مدريد، من قائمة الفريق التي ستواجه ليفانتي، مساء الخميس، في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

شبكة كادينا كوبيه الإسبانية كشفت سبب غياب كارفاخال عن صفوف الميرينجي في اللقاء، مفيدةً بأن اللاعب يعاني من بعض الآلام في أوتار الركبة، ستجعله يبتعد عن مرافقة زملائه في اللقاء.

ومن المنتظر أن يخضع كارفاخال لفحوصات طبية على موضع الإصابة خلال ساعات، للوقوف على حالته بشكل دقيق وتحديد مدة غيابه الممكنة عن المستطيل الأخضر.

وعرفت قائمة الريال لملاقاة ليفانتي غياب كل من: ديفيد ألابا، إدين هازارد، مارسيلو، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، داني سيبايوس، وإيسكو، بينما شهدت استدعاء الثنائي الشاب بيتر وجيلا.

وجاءت القائمة التي اختارها المدرب كارلو أنشيلوتي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وفويدياس.

في خط الدفاع: ميليتاو، فاييخو، ناتشو، ميندي، وجيلا.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، كامافينجا، وبيتر.

في خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، فينيسيوس، روديجو، وماريانو.

#ريال مدريد #كارفاخال #ليفانتي #الدوري الإسباني

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