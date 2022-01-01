  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال

الخميس 12 مايو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال تشييع ابو عاقلة .. الرئيس: رفضنا وسنرفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال



رام الله / سما /

حمل الرئيس محمود عباس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن قتل الزميلة شيرينأبو عاقلة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت وسترفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال لأنها هي التي ارتكبت الجريمة. كما قال.

وأضاف خلال تشييع جثمان الشهيدة : لا نثق بسلطات الاحتلال وسنذهب فورًا إلى الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.

وتابع: لن تستطيع سلطات الاحتلال بهذه الجريمة أن تغيب هذه الحقيقة ولا يجب أن تمر هذه الجريمة بدون عقاب.

وواصل: جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الجريمة الأولى .. العشرات سقط من شهداء الكلمة من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات.

واتهم الرئيس عباس، إسرائيل بارتكاب جرائم في مسافر يطا وغيرها، قائلًا :هذا سيضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ".

وأشاد الرئيس بمناقب الزميلة أبو عاقلة، قائلًا : شيرين أبو عاقلة شهيدة القدس والحقيقة والكلمة الحرة .. شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعًا عن قضيتها وشعبها .. شيرين كانت صوتًا صادقًا ووطنيًا .. نقلت معاناة أمهات الشهداء والأسرى ومعاناة القدس والمخيمات والاعتصامات واقتحامات المدن والقرى والمخيمات".

وأضاف: "نعزي أنفسنا وأهلها وزملائها وزميلاتها ونعزي محطة الجزيرة ونثمن الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي والرأي العام وكل من دان هذه الجريمة النكراء الذي يشكل إدانةً للاحتلال".

وأعلن الرئيس أنه قرر منح الشهيدة وسام نجمة القدس.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

كتيبة جنين تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما حدث صباح اليوم في المخيم

الأخبار الرئيسية

مصادر: عقد قمة عربية إسرائيلية أمريكية موسعة خلال زيارة بايدن لإسرائيل

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

السلطة الفلسطينية ترفض نهائيا طلبا اسرائيليا بتحقيق مشترك في اغتيال الاحتلال الشهيدة " ابو عاقلة"

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

a9bcb5d1-3e25-460f-9ef3-ffb4d5228860

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

الاتصالات الفلسطينية