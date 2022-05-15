  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة تحدد أماكن بديلة لإقامة الحفلات فيها أثناء اختبارات الثانوية العامة

الخميس 12 مايو 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تحدد أماكن بديلة لإقامة الحفلات فيها أثناء اختبارات الثانوية العامة



غزة/ سما /

قال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، إن قرار الشرطة بمنع الحفلات والباعة المتجولين في الشوارع العامة، من أجل توفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة".

 وأكد البطنيجي أن تنفيذ قرار منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والأسواق المزعجة والباعة المتجولين سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/5/2022.

وأضاف: "يسمح إقامة الحفلات داخل الصالات المغلقة على شاطئ البحر بشرط عدم إزعام السكان، وستضطر الشرطة لإغلاقها حال استقبالها أي شكوى تفيد بوجود إزعاج للمواطنين".

وشدد البطنيجي على أن الشرطة ستقوم بجولات ميدانية في الشوارع العامة لمنع الباعة المتجولين خلال الفترة المحددة من تاريخ تنفيذ القرار حتى نهاية امتحانات الثانوية.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..ضاحي خلفان يسخر من استشهاد الاعلامية شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال يكشف تحقيقاته الأولية في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

صور: إعلاميان في "الجزيرة" يوجهون طلبا للقناة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة

ماذا طلبت واشنطن من السلطة و"إسرائيل" بشأن حادثة اغتيال الاحتلال أبو عاقلة ؟

مشاهد من الوداع الأخير للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

الغارديان: صدمة لاغتيال "إسرائيل" الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة

بالفيديو: صحفيون يروون.. هكذا أعدم جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة

الأخبار الرئيسية

244359910361a0a01e5b318e16181882

بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

السلطة الفلسطينية ترفض نهائيا طلبا اسرائيليا بتحقيق مشترك في اغتيال الاحتلال الشهيدة " ابو عاقلة"

شيرين

"الحق" تنشر نتائج تحقيقها الأولى في حادثة استشهاد شيرين أبو عاقلة

a9bcb5d1-3e25-460f-9ef3-ffb4d5228860

فيديو: مستوطنون يزيلون الأعلام الإسرائيلية عن سياراتهم خوفاً من مهاجمتهم

images (1)

هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة

الاتصالات الفلسطينية