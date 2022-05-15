الشرطة بغزة تحدد أماكن بديلة لإقامة الحفلات فيها أثناء اختبارات الثانوية العامة

غزة/ سما /

قال العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، إن قرار الشرطة بمنع الحفلات والباعة المتجولين في الشوارع العامة، من أجل توفير الأجواء المناسبة لطلبة الثانوية العامة".

وأكد البطنيجي أن تنفيذ قرار منع إقامة الحفلات في الأماكن العامة والأسواق المزعجة والباعة المتجولين سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/5/2022.

وأضاف: "يسمح إقامة الحفلات داخل الصالات المغلقة على شاطئ البحر بشرط عدم إزعام السكان، وستضطر الشرطة لإغلاقها حال استقبالها أي شكوى تفيد بوجود إزعاج للمواطنين".

وشدد البطنيجي على أن الشرطة ستقوم بجولات ميدانية في الشوارع العامة لمنع الباعة المتجولين خلال الفترة المحددة من تاريخ تنفيذ القرار حتى نهاية امتحانات الثانوية.