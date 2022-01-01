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ممثلة أمريكية شهيرة تعلّق على اغتيال شيرين: 'إلى متى سنحافظ على صمتنا؟'

الخميس 12 مايو 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة أمريكية شهيرة تعلّق على اغتيال شيرين: 'إلى متى سنحافظ على صمتنا؟'



رام الله / سما /

 أعربت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون عن غضبها الشديد من جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ساراندون (75 عاما) في تغريدة على تويتر :” تم إعدام شيرين أبو عاقلة برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي في رأسها، بينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص، إلى متى سنحافظ على صمتنا بينما يقتل ” الحلفاء” الصحفيين لقولهم الحقيقة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها ساراندون عن تضامنها مع الفلسطينيين إذ نشرت اقتباسات من رئيس اساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو قال فيها إن الاحتلال لن يحصل أبداً على الأمن والسلامة من خلال قمع شعب آخر”.

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