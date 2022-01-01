بمشاركة الرئيس.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

رام الله / سما /

انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، موكب تشييع الصحفية الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال أمس خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وأدى رجال دين مسيحيين الصلاة على جثمان الزميلة أبو عاقلة في المستشفى الاستشاري.

وانطلقت الجنازة من المستشفى بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر الرئاسة "المقاطعة" في مدينة رام الله، الذي توافد المئات من المواطنين إليه.

وتوافد العشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية إلى المستشفى، حيث رافقوا موكب التشييع.

وكانت جماهير جنين شيعت أمس أبو عاقلة، قبل أن ينقل جثمانها إلى نابلس ومنها إلى رام الله، حيث شيعت وألقيت نظرة الوداع عليه هناك.

وسينقل اليوم جثمان أبو عاقلة إلى القدس لدفنها يوم غد في مقبرة صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.