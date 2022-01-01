الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي: أبو عاقلة شهيدة الصحافة والكلمة الحرة

رام الله / سما /

قال المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، إن شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والكلمة الحرة، هي مثال المرأة الذكية المقدامة، وشهيدة القضية النبيلة.

وأضاف المركز في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين لطمس الفظاعات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وبغية إخفاء ممارساته العنصرية الوحشية.

وأدان المركز قتل الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة عن سابق تعمد وتصميم أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، محملا حومة الاحتلال كامل المسؤولية عن الجريمة.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة سلطات الاحتلال ومحاسبتها وإنزال العقوبات القصوى بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء.