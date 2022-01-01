الإحصاء: مؤشر أسعار المستهلك يرتفع للشهر الرابع

رام الله / سما /

واصل مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفاعه في نيسان الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن والخضراوات والمحروقات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، في عموم الأراضي الفلسطينية، ارتفع بنسبة 1.08% في نيسان، على أساس شهري، مقارنة مع آذار السابق له.

وأوضح "الإحصاء" أن ارتفاع المؤشر "يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.80%، و"البنزين" بنسبة 3.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.03%، وأسعار البيض بنسبة 7.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.56%".

على أساس سنوي، قال الإحصاء ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.78% مقارنة مع نيسان 2021.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (بدون القدس) ارتفاعاً نسبته 1.26% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.20%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.02%، و"البنزين" بنسبة 3.95%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.69%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 2.12%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.97%، رغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 5.40%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.17%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.08%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.19%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.98%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.10%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.88%، و"البنزين" بنسبة 1.74%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.57%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.13%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.02%، و"البنزين" بنسبة 3.71%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.78%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.52%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.03%، واسعار الخبز بنسبة 2.67%، وأسعار الأرز بنسبة 2.37%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.35%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 19.59%، وأسعار البيض بنسبة 11.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.29%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 2.58%.