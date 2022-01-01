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الخارجية: فتح سجل عزاء للشهيدة أبو عاقلة في سفارات دولة فلسطين

الخميس 12 مايو 2022 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: فتح سجل عزاء للشهيدة أبو عاقلة في سفارات دولة فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الحميس، فتح سجل عزاء لشهيدة الحق والحقيقة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقرات سفارات وبعثات دولة فلسطين.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز حالة التضامن الدولي الرسمي والشعبي مع الشهيدة أبو عاقلة، ولحشد أوسع ادانات لهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد، وفضح ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم مستمرة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الارهابية.

وأشار إلى أن سجل العزاء يبدء اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

#وزارة الخارجية

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