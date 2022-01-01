رام الله / سما /

تصدر اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة على أرض مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وتابعت الصحف ردود الفعل المحلية، والدولية على جريمة اغتيال أبو عاقلة، كما أبرزت خبر استشهاد طالب من مدرسة الهاشمية في مدينة البيرة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشارك في تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في مقر الرئاسة اليوم

- من فلسطين "كانت معكم شيرين أبو عاقلة"

- "بتسيلم": الرواية الإسرائيلية عن سبب استشهاد أبو عاقلة غير صحيح

- الشيخ ينفي توجه حكومة الاحتلال للسلطة بإجراء تحقيق في اغتيال الصحفية أبو عاقلة

- استشهاد الفتى ثائر مصلط في البيرة

- الموت في الطريق إلى جنين

- مسؤولون إسرائيليون يدخلون في دوامة من الشائعات للتغطية على جريمة اغتيال أبو عاقلة

- وسم "شيرين أبو عاقلة" بالانجليزية في المرتبة الثانية بقائمة "الترند" على "تويتر" في أميركا

* "الأيام":

- هكذا اغتال جيش الاحتلال شيرين أبو عاقلة: رصاصة قناص في الرأس قتلتها بمخيم جنين

- تشيع جثمان الشهيدة من مقرة الرئاسة اليوم بمشاركة الرئيس وغداً في القدس

- دعوات أميركية وأوروبية وأممية للتحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

- "بتسيلم" يكذب ادعاءات بينيت حول قتل أبو عاقلة

- إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لمسيرة قرب منزل الشهيدة في بيت حنينا

- إعدام طالب أمام مدرسته في البيرة وجرافات الاحتلال تواصل عمليات الهدم

- شرطة الاحتلال تطلق النار على مواطن عند أحد أبواب الأقصى

* "القدس":

- استشهاد أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

- التشيع غداً بالقدس ومراسم وداع في رام الله اليوم

- الرئيس يعزي باستشهاد شيرين أبو عاقلة

- قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيدة

- الطب العدلي: الرصاص التي قتلت شيرين كانت مباشرة وتسببت بتهتك كامل في الدماغ

- إدانات محلية رسمية وشعبية واسعة

- تنديد دولي وعربي واسع

- شهيد في البيرة وإصابات وهدم في عدة مناطق