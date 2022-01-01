الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 شبان من رمانة وقباطية وبرقين في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ليث محمد حايف صبيحات من منزله في رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية، ومهند منير محمود أبو شادوف من بلدة برقين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى برقين، والطيبة، وزبدة، والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي المحافظة، وطاردت العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.