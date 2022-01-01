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السيسي: «ربنا هيسـألني عملت كده ليه وسبتهم كده ليه»…

الخميس 12 مايو 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: «ربنا هيسـألني عملت كده ليه وسبتهم كده ليه»…



القاهرة / وكالات /

 دعا الرئيس المصري عبدالفتاح  السيسي، إلى إطلاق حوار مجتمعي بشأن قضايا الأحوال الشخصية.

وطالب الرئيس السيسي المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة قائمة الأسرة السابق، بإعداد قائمة بأسماء قضاة سواء موجودين على المنصة أو غادروها لديهم خبرات كبيرة في هذا الملف.

وقال السيسي، إنه يتعامل مع قضية الأحوال الشخصية من منطلق المسؤولية وليس مجرد الاهتمام وتابع: «أنا هتحاسب عن كل موضوع، (ربنا) هيقولي إنت عملت إيه وسبتهم كده ليه وضيعتهم ليه ولماذا لم تتدخل». وتابع: “أنا مسؤول أمام الله عن كل بيت وربنا يعيني على كده».

كما أنذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب الدخل المرتفع من المستفيدين بالبطاقات التموينية، الذين ظهرت لهم رسالة تحذيرية عبر بون صرف الخبز المدعم، بضرورة التوجه إلى مكتب التموين، لتقديم ما يثبت الدخل الشهري.

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