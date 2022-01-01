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الطقس: الجو غائم معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا

الخميس 12 مايو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الجو غائم معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا



رام الله / سما /

 يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا نسبيا وجافا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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