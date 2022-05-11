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هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل أبو عاقلة

الخميس 12 مايو 2022 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: الاحتلال سيسلم هذه الدولة نتائج التحقيق بمقتل أبو عاقلة



القدس المحتلة/سما/

تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي نقل نتائج تحقيق عسكري في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين للاجئين إلى قطر، التي تملك قناة الجزيرة الإعلامية التي عملت بها المراسلة، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.


وقالت الصحيفة إن قطر تلقت، الأربعاء، النتائج الأولية للتحقيق، بما في ذلك التقييم الإسرائيلي، الذي يزعم أن أبو عاقلة لم تصب بنيران جيش الاحتلال، وإنما بنيران نشطاء فلسطينيين. 


وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، الأربعاء، أن الاحتلال سيفعل ذلك، وسينقل نتائج التحقيق للسلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية؛ لكون أبو عاقلة تحمل الجنسية الأمريكية.


والأربعاء، أدانت قطر بأشد العبارات اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة فضائية "الجزيرة"، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.


وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة "تدين بأشدّ العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحفي علي السمودي، منتج قناة الجزيرة".


ووصف البيان ذلك بـ"الجريمة الشنيعة، والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والتعدي السافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات".

ودعت قطر "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل؛ لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام".

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